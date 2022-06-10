Генсек НАТО совершит визиты в Финляндию и Швецию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня совершит визиты в Финляндию и Швецию, где проведет переговоры с руководителями этих стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня совершит визиты в Финляндию и Швецию, где проведет переговоры с руководителями этих стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.

"В Финляндии 12 июня он встретится с президентом Саули Ниинистё, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими официальными лицами Финляндии. 13 июня он отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром этой страны Магдаленой Андерссон и ее кабинетом", — сказано в сообщении.

Ранее комитет сената США по международным отношениям единогласно принял резолюцию, которая призывает НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в состав альянса. А власти Турции выдвинули Швеции и Финляндии 10 условий, выполнение которых может побудить Анкару пересмотреть отношение к членству в НАТО скандинавских стран.