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Генсек НАТО совершит визиты в Финляндию и Швецию

Генсек НАТО совершит визиты в Финляндию и Швецию Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня совершит визиты в Финляндию и Швецию, где проведет переговоры с руководителями этих стран.
Другие страны
10 июня 2022 г. 16:46
Генсек НАТО совершит визиты в Финляндию и Швецию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня совершит визиты в Финляндию и Швецию, где проведет переговоры с руководителями этих стран.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса.

"В Финляндии 12 июня он встретится с президентом Саули Ниинистё, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими официальными лицами Финляндии. 13 июня он отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром этой страны Магдаленой Андерссон и ее кабинетом", — сказано в сообщении.

Ранее комитет сената США по международным отношениям единогласно принял резолюцию, которая призывает НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в состав альянса. А власти Турции выдвинули Швеции и Финляндии 10 условий, выполнение которых может побудить Анкару пересмотреть отношение к членству в НАТО скандинавских стран.

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