Генсек НАТО: соглашение с Тегераном оградит мир от создания Ираном ядерного оружия

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Соглашение по ядерной программе Тегерана, достигнутое на переговорах Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и поддержанное 20 июля резолюцией СБ ООН - лучший инструмент для того, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия. Такое мнение выразил в интервью британской вещательной корпорации BBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эта сделка - самый лучший возможный инструмент, который у нас есть, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Это важно для всех нас, для всех союзников НАТО", - сказал он.

"Я приветствую сделку и считаю ее важной, потому что альтернативой было бы просто наблюдать за развитием ситуации в Иране, как он все ближе подходит к тому, чтобы создать атомную бомбу или ядерное оружие", - добавил генсек Североатлантического альянса.

В соответствии с резолюцией, единогласно принятой в понедельник членами СБ ООН, все международные санкции в отношении Ирана будут отменены через 10 лет при условии, что власти страны станут выполнять договоренности, достигнутые с "шестеркой" по итогам длительных переговоров в июне-июле текущего года в Вене.