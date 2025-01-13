Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает Россию, Северную Корею и Иран угрозой мировой безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает Россию, Северную Корею и Иран угрозой мировой безопасности.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.

Генсек альянса отметил, что мировая безопасность зависит от исхода российско-украинской войны.

"Для достижения устойчивого мира необходимо увеличить военную поддержку Украины. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим устойчивого мира. Я не знаю, как и когда закончится эта война. Но я знаю, что мира не будет, если Москва получит то, что хочет. Чем сильнее будут чувствовать себя Россия, Северная Корея и Иран, тем менее стабильным и устойчивым будет мир", - сказал Рютте.

Генеральный секретарь подчеркнул, что соглашение о прекращении войны в Украине, которое будет служить интересам упомянутых государств, станет путем к глобальной дестабилизации: "Стабильный мир может быть достигнут только тогда, когда Украина сядет за стол переговоров с сильной позицией. Для этого ей нужна дополнительная помощь с нашей стороны".