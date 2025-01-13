О нас

Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности

Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает Россию, Северную Корею и Иран угрозой мировой безопасности.
Другие страны
13 января 2025 г. 23:01
Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает Россию, Северную Корею и Иран угрозой мировой безопасности.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.

Генсек альянса отметил, что мировая безопасность зависит от исхода российско-украинской войны.

"Для достижения устойчивого мира необходимо увеличить военную поддержку Украины. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим устойчивого мира. Я не знаю, как и когда закончится эта война. Но я знаю, что мира не будет, если Москва получит то, что хочет. Чем сильнее будут чувствовать себя Россия, Северная Корея и Иран, тем менее стабильным и устойчивым будет мир", - сказал Рютте.

Генеральный секретарь подчеркнул, что соглашение о прекращении войны в Украине, которое будет служить интересам упомянутых государств, станет путем к глобальной дестабилизации: "Стабильный мир может быть достигнут только тогда, когда Украина сядет за стол переговоров с сильной позицией. Для этого ей нужна дополнительная помощь с нашей стороны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO Rusiya və İranı dünya təhlükəsizliyinə təhdid hesab edir

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi