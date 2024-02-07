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Генсек НАТО: С июля разместили заказы на производство боеприпасов на $10 млрд

Генсек НАТО: С июля разместили заказы на производство боеприпасов на $10 млрд НАТО с июля прошлого года разместила новые заказы на производство боеприпасов на 10 млрд долларов, в том числе на 5,5 млрд долларов на производство ракет для систем ПВО Patriot.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 21:14
Генсек НАТО: С июля разместили заказы на производство боеприпасов на $10 млрд

НАТО с июля прошлого года разместила новые заказы на производство боеприпасов на 10 млрд долларов, в том числе на 5,5 млрд долларов на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Страны НАТО разместили с июля новые заказы на производство оружия на 10 млрд долларов, в том числе 5,5 млрд долларов на производство ракет Patriot", - сказал он.

По его словам, контракт на выпуск 1 тыс. ракет для американской системы ПВО был подписан в январе.

Столтенберг выступил в поддержку наращивания производства беспилотников, напомнив, что страны НАТО "уже значительно помогли Киеву в этой сфере". "Еще до конфликта Турция поставила Украине беспилотники Bayraktar, в частности в Украине уже начали строить завод по их производству", - заявил он.

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