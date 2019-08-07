Генсек НАТО: "С-400 не помешает Турции остаться союзником"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Решение Турции закупить системы С-400 - это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений", - заявил Столтенберг.

Вместе с тем Столтенберг выразил"абсолютную уверенность, что Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО".

"Вопрос С-400 - это серьёзный вопрос, но вклад Турции, её роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400", - подчеркнул генсек НАТО.