Генсек НАТО решительно осудил теракт в Анкаре

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил теракт в Анкаре и заверил Турцию в солидарности альянса и решимости бороться с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в его заявлении.

"Я решительно осуждаю сегодняшний теракт на автобусной остановке в центре Анкары. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв и народу Турции", — заявил генсек альянса.

Генсек сказал, что подобным действиям не может быть оправдания.

"Все союзники НАТО солидарны с Турцией и решительно настроены бороться с терроризмом во всех его проявлениях", — говорится в заявлении Столтенберга.