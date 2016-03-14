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    Генсек НАТО решительно осудил теракт в Анкаре

    Подобным действиям не может быть оправдания, - заявил Йенс Столтенберг

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил теракт в Анкаре и заверил Турцию в солидарности альянса и решимости бороться с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в его заявлении.

    "Я решительно осуждаю сегодняшний теракт на автобусной остановке в центре Анкары. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв и народу Турции", — заявил генсек альянса.

    Генсек сказал, что подобным действиям не может быть оправдания.

    "Все союзники НАТО солидарны с Турцией и решительно настроены бороться с терроризмом во всех его проявлениях", — говорится в заявлении Столтенберга.

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