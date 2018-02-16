Генсек НАТО разделил опасения Турции из-за ситуации в Сирии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Турция имеет законные озабоченности в связи с ситуацией на севере Сирии, НАТО ожидает, что эти озабоченности будут решаться пропорционально.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Никто из членов альянса не пострадал (от ситуации в Сирии - ред.) больше, чем Турция, но мы ожидаем, что Турция будет адресовать свои озабоченности пропорционально. Мы также благодарны Турции, что она пробрифинговала страны-члены альянса о своей операции", - добавил генсек.