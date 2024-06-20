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Генсек НАТО рассказал о мотивах модернизации ядерного потенциала альянса

Генсек НАТО рассказал о мотивах модернизации ядерного потенциала альянса Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике.
Другие страны
20 июня 2024 г. 07:54
Генсек НАТО рассказал о мотивах модернизации ядерного потенциала альянса

Проводимая НАТО модернизация ядерного потенциала запланирована давно и никак не связана с последними решениями РФ по ядерной тематике.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Он выразил мнение, что Россия может "отойти от поддержки санкций ООН" против КНДР. Столтенберг считает, что факт подписания соглашения о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном показывает уровень поддержки стран.

"Особые опасения у альянса вызывает возможность способствования России развитию ядерной и ракетной программ КНДР. НАТО было и останется ядерным альянсом. У нас есть эффективное и надежное ядерное сдерживание, ядерное оружие. Мы обладаем этим потенциалом много лет", — сказал он журналистам во время визита в Канаду.

Ранее генсек сообщил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что страны - члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

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