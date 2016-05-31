США увеличит расходы на оборонные нужды в Европе в 4 раза

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расходы альянса на оборонные нужды в Европе значительно возрастут в 2016 году на фоне "угроз со стороны России" и миграционного кризиса, охватившего европейские страны. Как сообщает Report, об этом пишет издание Financial Times.

"Прогноз на 2016 год, основанный на данных, поступающих от наций альянса, показывает, что 2016 год будет первым годом с увеличившимися расходами европейских союзников впервые за многие, многие годы", — цитирует издание Столтенберга.

Конкретные цифры по расходам НАТО на год не приводятся, однако об их увеличении свидетельствуют заявления ряда европейских стран. Наиболее заметные изменения, отмечает издание, произошли в Прибалтике. Так, Латвия увеличит свой военный бюджет приблизительно на 60%, Литва — на 35%, а Эстония — на 9%. Военные расходы Польши, основной военной силы в Восточной Европе, увеличатся также на 9%.

Пентагон, в свою очередь, в 2017 году планирует направить на выполнение так называемой Инициативы по обеспечению европейской безопасности порядка 3,4 млрд. долларов.

Годом ранее эта сумма составляла 789 млн. долларов.

По словам Столтенберга, трудности в обеспечении военных нужд альянса могут быть связаны с выходом Великобритании из состава ЕС, поскольку она является крупнейшим европейским союзником НАТО и вторым по размерам инвестиций в безопасность после США. Кроме того, Лондон играет "ключевую" роль в тандеме НАТО-ЕС.