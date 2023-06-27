Генсек НАТО проведет встречу между Турцией, Швецией и Финляндией

До саммита в Вильнюсе (11-12 июля) проведу в Брюсселе встречу на высоком уровне в трехстороннем формате Турция-Швеция-Финляндия по достижению договоренности о вступлении Швеции в альянс.

До саммита в Вильнюсе (11-12 июля) проведу в Брюсселе встречу на высоком уровне в трехстороннем формате Турция-Швеция-Финляндия по достижению договоренности о вступлении Швеции в альянс.

Как передает Report, об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я вчера провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, нахожусь в контакте с финским и шведским правительствами. Мы договорились о проведении встречи на высоком уровне в Брюсселе до саммита. В этой встрече примут участие главы МИД, разведывательных служб, советники по национальной безопасности. Цель этой встречи - достичь прогресса на пути вступления Швеции в НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Литве, где находился для подготовки предстоящей в июле встречи.