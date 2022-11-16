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Генсек НАТО проведет встречу альянса и брифинг по ситуации с падением ракет в Польше

Генсек НАТО проведет встречу альянса и брифинг по ситуации с падением ракет в Польше Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет утром 16 ноября встречу Североатлантического совета по ситуации с падением ракет в Польше недалеко от украинской границы.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 12:00
Генсек НАТО проведет встречу альянса и брифинг по ситуации с падением ракет в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет утром 16 ноября встречу Североатлантического совета по ситуации с падением ракет в Польше недалеко от украинской границы.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что после заседания, примерно в 12.30, Столтенберг проведет брифинг для журналистов.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

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Версия на английском языке NATO Sec.-Gen. to hold briefing on situation with missiles' fall in Poland

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