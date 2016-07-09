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    Генсек: НАТО продолжит миссию "Решительная поддержка" в Афганистане

    Страны-участницы миссии также приняли решение продолжить ее финансирование до 2020 года

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Лидеры стран НАТО и стран-партнеров решили продолжить миссию "Решительная поддержка" в Афганистане после 2016 года. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам посвященного Афганистану заседания в рамках Варшавского саммита НАТО.

    По его словам, страны-участницы миссии "Решительная поддержка" также приняли решение продолжить ее финансирование до 2020 года.

    "Афганистан по-прежнему сталкивается с нестабильностью и насилием. Но Афганистан не одинок, мы готовы продолжить свою миссию", - заявил генсек НАТО. 

    Он призвал продолжить прогресс, достигнутый в сфере обеспечения безопасности в Афганистане местными правоохранительными силами, и направить усилия на укрепление сферы прав человека, борьбе с коррупцией, избирательными реформами в стране.  




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