Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту в Украине

Запад должен готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспективы его урегулирования пока не просматриваются.

Запад должен готовиться к длительному конфликту в Украине, поскольку перспективы его урегулирования пока не просматриваются.

Как передает Report, такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном интервью британской газете The Guardian .

По его словам, конфликт в Украине можно назвать "войной на истощение". Столтенберг высказал предположение, что российское руководство "не планирует мира". Генсек отметил, что странам Запада необходимо нарастить производственные мощности для поставок в Украину новых боеприпасов и вооружений. "Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства", - добавил он.

В контексте развития событий на поле боя Столтенберг заявил, что поставляемая НАТО помощь направлена на проведение Украиной контрнаступления. При этом он в очередной раз сказал, что альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование. Говоря о возможных поставках американских истребителей F-16 в Украину, генсек сказал, что решение не принято.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что западным странам следует выделять больше средств на свою оборону. "На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным новым оборонным вложениям - минимум 2% от их ВВП", - указал он.

Генсек НАТО также заявил, что желание Китая способствовать урегулированию конфликта в Украине должно сопровождаться попыткой "понять украинскую позицию" и "взаимодействовать напрямую" с президентом Владимиром Зеленским. В то же время он посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы в Украине.