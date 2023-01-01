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Генсек НАТО призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины Страны-члены НАТО должны готовиться к долгосрочной поддержке Киева, поскольку Россия не демонстрирует признаков готовности идти на уступки.
Другие страны
1 января 2023 г. 22:26
Генсек НАТО призвал Запад готовиться к длительной поддержке Украины

Страны-члены НАТО должны готовиться к долгосрочной поддержке Киева, поскольку Россия не демонстрирует признаков готовности идти на уступки.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью "Би-би-си" генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, военная поддержка Украины со стороны НАТО вынудит Москву сесть за стол переговоров и прекратить войну.

Глава альянса отметил, что после проведения в России мобилизации ряды военных пополнились и многие из мобилизованных сейчас проходят обучение.

"Все это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления", - Й. Столтенберг.

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