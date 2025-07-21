Генсек НАТО призвал страны альянса покупать больше оружия у США для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал министров обороны стран альянса увеличить закупки американского вооружения для нужд Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба НАТО по итогам встречи Марка Рютте с контактной группой по Украине, прошедшего в видеоформате.
"Обращаясь к министрам обороны, генсек обратил внимание на инициативу, которую он с президентом США Дональдом Трампом объявил на прошлой неделе для усиления поддержки Украины путем предоставления новых американских военных возможностей Украине с помощью инвестиций союзников в Канаде и Европе", - говорится в заявлении.
По словам Рютте, расширение закупок вооружений у США позволит странам НАТО одновременно выполнить три задачи, поставленные на июньском саммите альянса в Гааге: увеличить военные расходы, расширить объемы производства вооружений и продолжить поддержку Украины.
На прошлой неделе в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что США больше не будут бесплатно поставлять оружие Украине. По его словам, теперь вооружение будет предоставляться на коммерческой основе, а оплату должны будут взять на себя европейские союзники и Канада.