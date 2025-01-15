О нас

Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне

Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне Странам НАТО нужно увеличить военные расходы. Лучший способ предотвратить войну – это готовиться к ней.
Другие страны
15 января 2025 г. 12:46
Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне

Странам НАТО нужно увеличить военные расходы. Лучший способ предотвратить войну – это готовиться к ней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на открывшемся в среду в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

"Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO-nun baş katibi: Alyans ölkələri müharibəyə hazırlaşmalıdır

Другие новости из категории

В Лос-Анджелесе задержали трех подозреваемых в поджоге на фоне лесных пожаров
В Лос-Анджелесе задержали трех подозреваемых в поджоге на фоне лесных пожаров
15 января 2025 г. 11:58
В Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров
В Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров
15 января 2025 г. 11:47
МИД: Молдова в ближайшее время запустит переговоры о вступлении в Евросоюз
МИД: Молдова в ближайшее время запустит переговоры о вступлении в Евросоюз
15 января 2025 г. 11:44
Для ареста президента Южной Кореи было задействовано свыше 1 тыс. полицейских
Для ареста президента Южной Кореи было задействовано свыше 1 тыс. полицейских
15 января 2025 г. 11:40
В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
15 января 2025 г. 11:19
Задержанный президент Южной Кореи отказывается сотрудничать со следствием
Задержанный президент Южной Кореи отказывается сотрудничать со следствием
15 января 2025 г. 10:57
Президента Южной Кореи арестовали после добровольной явки к следователям
Президента Южной Кореи арестовали после добровольной явки к следователям
15 января 2025 г. 06:48
Байден продлил действие указа о санкциях против поселенцев на Западном берегу
Байден продлил действие указа о санкциях против поселенцев на Западном берегу
15 января 2025 г. 05:13
Yonhap: Следователи проникли на территорию резиденции Юн Сок Ёля с помощью лестниц
Yonhap: Следователи проникли на территорию резиденции Юн Сок Ёля с помощью лестниц
15 января 2025 г. 03:37
США исключат Кубу из списка стран - спонсоров терроризма
США исключат Кубу из списка стран - спонсоров терроризма
15 января 2025 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi