Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне

Странам НАТО нужно увеличить военные расходы. Лучший способ предотвратить войну – это готовиться к ней.

Странам НАТО нужно увеличить военные расходы. Лучший способ предотвратить войну – это готовиться к ней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на открывшемся в среду в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.

"Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство", - сказал он.