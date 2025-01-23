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Генсек НАТО призвал США продолжать военную помощь Украине

Генсек НАТО призвал США продолжать военную помощь Украине Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжать поставки оружия Украине и заявил, что Европа оплатит счета.
Другие страны
23 января 2025 г. 14:03
Генсек НАТО призвал США продолжать военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжать поставки оружия Украине и заявил, что Европа оплатит счета.

Как передает Report со ссылкой на газету Reuters, об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными," - сказал Рютте.

"Если новая администрация Трампа готова продолжать поставки Украине из своей оборонно-промышленной базы, счет будет оплачен европейцами, я в этом абсолютно уверен", - добавил он.

Рютте также отметил, что российско-украинский конфликт имеет геополитическое значение, поэтому все страны Запада обязаны участвовать в поддержке Украины.

Генсек также подчеркнул необходимость усиления поддержки Украины, акцентировав, что жизненно важно, чтобы Россия не победила. По его словам, в настоящий момент "линия фронта движется в неправильном направлении".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.

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Версия на азербайджанском языке Mark Rutte: Tramp administrasiyası Ukraynaya dəstəyi davam etdirsə, xərcləri Avropa qarşılayacaq

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