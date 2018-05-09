Генсек НАТО призвал к поиску политического решения по ядерной программе Ирана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к поиску глобального политического решения по ядерной программе Ирана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем все стороны добиваться политического решения c целью отдалить Иран от ядерного оружия", - заявил Й.Столтенберг.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.