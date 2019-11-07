Генсек НАТО призвал Германию больше инвестировать в оборону

НАТО рассчитывает на выполнение Германией своих обязательств по повышению расходов на оборону, так как альянс необходим для безопасности в Европе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы согласны с тем, что сильная НАТО необходима для мира и безопасности в Европе. И мы согласны с тем, что для сохранения сильной НАТО мы должны продолжать инвестировать в готовность наших сил, потому что в непредсказуемом мире мы должны быть готовы реагировать быстрее", - заявил Столтенберг на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Он добавил, что "приветствует планы Германии по увеличению своего оборонного бюджета". "Я приветствую тот факт, что вы уже начали это делать. И я рассчитываю на то, что Германия сохранит этот импульс и выполнит свои обязательства. Потому что речь идет об инвестировании в нашу собственную безопасность", - заявил Столтенберг.