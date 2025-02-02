Генсек НАТО призвал ФРГ увеличить военные расходы и производство вооружений

Германия должна увеличить расходы на оборону и нарастить производство вооружений.

Германия должна увеличить расходы на оборону и нарастить производство вооружений.

Как передает Report , такое утверждение сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Bild.

"Они (ФРГ - ред.) номер один в Европе. Но, учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше Им необходимо увеличить военные расходы и нарастить производство вооружений", - сказал глава Альянса.

По его словам, Германия должна больше тратить и больше производить. Рютте добавил, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом обсуждения во многих европейских странах.

Рютте указал, что все государства НАТО, включая США, должны увеличить расходы на оборону, подчеркнув правоту президента Дональда Трампа, призывающего к увеличению расходов на оборону до 5% от ВВП страны.

Причиной, как заявил Рютте, является не только ситуация с Россией, но и наращивание военного потенциала Китаем. Новый целевой показатель военных расходов НАТО станет предметом дискуссий в ближайшие месяцы, уточнил он.

"Но я могу заверить вас в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем 2%", - заключил генсек НАТО.