Генсек НАТО призвал Евросоюз и Канаду увеличить военные расходы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Европейского союза и Канаду увеличить военные расходы.

Как сообщает Report, Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной началу саммита НАТО.

По его словам, странам ЕС и Канаде необходимо повысить расходы на военную сферу на 266 млрд долларов до 2024 года.

Напомним, на увеличении расходов настаивал президент США Дональд Трамп. Ранее СМИ сообщали, что он направил лидерам стран ЕС письма, в которых напомнил им о договоренности, достигнутой в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. Согласно этой договоренности, лидеры стран альянса в течение 10 лет должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, но пока эта договоренность соблюдена не была.