Генсек НАТО призвал Европу "перестать бегать и беспокоиться" о помощи США

Генсек НАТО призвал Европу "перестать бегать и беспокоиться" о помощи США

Соединенные Штаты остаются верны коллективной обороне в рамках НАТО.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте заявил, что европейские союзники долгое время были чрезмерно обеспокоены тем, назначат ли США нового верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил (ОВС) НАТО в Европе. По его словам, он всегда утверждал, что это излишнее беспокойство, и это подтвердило назначение генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Генсек заявил, что главнокомандующий ОВС НАТО был назначен и им стал американец.

"Поэтому мое послание моим европейским коллегам: перестаньте так сильно беспокоиться. Начните следить за тем, чтобы вы реализовали инвестиционные планы, чтобы вы запустили и заработали промышленную базу, чтобы поддержка Украины оставалась на высоком уровне", - сказала Рютте.

По его словам, в Европе "следует работать и перестать бегать и беспокоиться о США". "Они там, они с нами", - добавил он.