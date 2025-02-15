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Генсек НАТО призвал европейцев не жаловаться на США

Генсек НАТО призвал европейцев не жаловаться на США Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит принципиальных разногласий Европы с США по украинскому урегулированию и призывает европейцев не жаловаться, а выдвигать свои конкретные идеи.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 17:40
Генсек НАТО призвал европейцев не жаловаться на США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит принципиальных разногласий Европы с США по украинскому урегулированию и призывает европейцев не жаловаться, а выдвигать свои конкретные идеи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Рютте заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Американцы согласны, чтобы был обеспечен прочный мир. Поэтому не будем жаловаться, сетовать, что нас не пригласили [к переговорам]. Давайте предлагать конкретные идеи, давайте участвовать, повышать [оборонные] расходы, обеспечивать военную подготовку [для Украины]", - отметил он.

По его словам, нужны конкретные предложения, например, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

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