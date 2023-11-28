Генсек НАТО призвал альянс быть готовым к усилению военных действий в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий в Украине, в связи с чем активизировать военные поставки Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий в Украине и активизировать военные поставки Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

"Мы, безусловно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия в Украине и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами - членами НАТО помощи Киеву", - сказал Столтенберг.