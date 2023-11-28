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Генсек НАТО призвал альянс быть готовым к усилению военных действий в Украине

Генсек НАТО призвал альянс быть готовым к усилению военных действий в Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий в Украине, в связи с чем активизировать военные поставки Киеву.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 14:51
Генсек НАТО призвал альянс быть готовым к усилению военных действий в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий в Украине и активизировать военные поставки Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

"Мы, безусловно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия в Украине и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами - членами НАТО помощи Киеву", - сказал Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq NATO ölkələrini Ukraynaya hərbi təchizatı gücləndirməyə çağırıb
Версия на английском языке Stoltenberg urges NATO to be prepared to intensify military operations in Ukraine

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