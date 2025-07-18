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Генсек НАТО примет участие в заседаниях контактной группы по Украине

Генсек НАТО примет участие в заседаниях контактной группы по Украине Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине.
Другие страны
18 июля 2025 г. 17:53
Генсек НАТО примет участие в заседаниях контактной группы по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в заседаниях контактной группы по Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе альянса.

"Марк Рютте в понедельник 21 июля примет участие в виртуальном совещании контактной группы по Украине", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей.

Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun baş katibi Ukrayna üzrə Təmas Qrupunun iclaslarında iştirak edəcək

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