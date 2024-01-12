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Генсек НАТО примет участие в Давосском форуме

Генсек НАТО примет участие в Давосском форуме Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Другие страны
12 января 2024 г. 15:17
Генсек НАТО примет участие в Давосском форуме

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"15, 16 и 17 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что генсек альянса будет присутствовать на пленарном заседании. "В рамках мероприятия он проведет двусторонние встречи с другими международными лидерами", - добавили в пресс-службе.

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Версия на английском языке NATO Secretary General to attend Davos Forum

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