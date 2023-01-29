Генсек НАТО прибыл с визитом в Южную Корею

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Южную Корею.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Южную Корею.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, его поездка направлена на укрепление связей альянса с союзниками в Азии.

"Я твердо верю, что нам необходимо укреплять партнерство между Кореей и НАТО, потому что безопасность становится все более и более взаимосвязанной", - сказал Столтенберг, добавляя, что то, что происходит в Азии, Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Европы и НАТО, и наоборот.

Генсек альянса также отметил, что на членов НАТО влияют проблемы по всему миру, и для противодействия «глобальным угрозам и вызовам, в том числе вызовам, исходящим из Китая», следует, в том числе "более тесно сотрудничать с партнерами в регионе".