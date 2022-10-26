Генсек НАТО предостерег Россию и Иран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от эскалации под предлогом обвинений Украины в намерениях применить «грязную бомбу».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от эскалации под предлогом обвинений Украины в намерениях применить "грязную бомбу".

Как передает Report со ссылкой "Укринформ", об этом он заявил в ходе посещения ударного авианосца США George H. W. Bush, принимающего участие в учениях в Адриатическом море.

"Сейчас Россия пытается обвинить Украину в подготовке к использованию радиоактивной "грязной бомбы" на собственной территории. Союзники по НАТО отвергают это очевидно фальшивое обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что они намерены делать сами", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что война России против Украины вступает в решающий момент.

Он напомнил, что на протяжении минувших дней стало очевидным, что Иран предоставляет России военную поддержку в ее войне против Украины. Столтенберг назвал такую ​​ситуацию "неприемлемой".

"Ни одна страна не должна помогать агрессору в этой преступной войне. Я приветствую тот факт, что союзники и Европейский Союз применяют мощные санкции против Тегерана", – сказал генеральный секретарь НАТО.