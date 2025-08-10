О нас

Генсек НАТО: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США

Генсек НАТО: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США Поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ, который пройдет 15 августа на Аляске.
Другие страны
10 августа 2025 г. 21:09
Генсек НАТО: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США

Поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран будут продолжаться, вне зависимости от исхода саммита США и РФ, который пройдет 15 августа на Аляске.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Абсолютно верно, они продолжатся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Итак, у нас уже есть первые два пакета, по которым обязательства на себя взяли Нидерланды, а затем скандинавы. Я ожидаю дальнейших объявлений в ближайшие дни и недели. И это крайне важно", - добавил Рютте.

В интервью другому американскому каналу ABC News генсек отметил необходимость признать фактический контроль ряда украинских территорий Россией, но не закреплять это с юридической точки зрения.

"И, очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины. Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня. В том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - указал он.

