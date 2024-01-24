Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента ратифицировать заявку Швеции на прием в Североатлантический альянс и призвал Венгрию последовать примеру Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента ратифицировать заявку Швеции на прием в Североатлантический альянс и призвал Венгрию последовать примеру Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО. Я также рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее", - сказал генсек. Он добавил, что "членство Швеции делает НАТО сильнее".

Напомним, что турецкий парламент 23 января одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.