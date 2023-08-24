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Генсек НАТО ожидает членства Швеции в НАТО осенью

Генсек НАТО ожидает членства Швеции в НАТО осенью Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что официальное присоединение Швеции к альянсу случится осенью 2023 года.
Другие страны
24 августа 2023 г. 21:26
Генсек НАТО ожидает членства Швеции в НАТО осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что официальное присоединение Швеции к альянсу случится осенью 2023 года.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

На вопрос, вступит ли Швеция в альянс осенью, он ответил: "Я всегда бываю очень осторожным с конкретными датами, но я испытываю оптимизм".

SVT отмечает, что на саммите НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган однозначно согласился одобрить заявку Швеции на вступление в альянс. Однако дело затормозилось из-за летних каникул парламента Турции. Поэтому Швеция вынуждена дожидаться 1 октября, когда турецкие парламентарии вернутся к работе. "В Вильнюсе было достигнуто соглашение, что, как только национальное собрание соберется, оно может ратифицировать заявку Швеции ", - считает Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq İsveçin payızda NATO-ya üzvlüyünə ümid edir

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