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Генсек НАТО: Ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия

Генсек НАТО: Ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 16:27
Генсек НАТО: Ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия

НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия.

Как передает Report, об этом говорится в выступлении генсека альянса Йенса Столтенберга, который опубликован на официальном сайте организации.

"В Польше упала ракета ПВО Украины, но в этом нет вины Киева", - сказал он, отметив, что страны НАТО будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты по инциденту в Польше.

Генсек также заявил, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов перебросить дополнительные силы в Польшу, в том числе воздушного и морского базирования.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi: “Polşa ərazisinə raketi Ukrayna atıb, amma əsl günahkar Rusiyadır”

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