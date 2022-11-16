Генсек НАТО: Ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия

НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия.

НАТО считает, что конечная ответственность за падение в Польше украинской ракеты несет Россия.

Как передает Report, об этом говорится в выступлении генсека альянса Йенса Столтенберга, который опубликован на официальном сайте организации.

"В Польше упала ракета ПВО Украины, но в этом нет вины Киева", - сказал он, отметив, что страны НАТО будут сохранять спокойствие и поддерживать контакты по инциденту в Польше.

Генсек также заявил, что Североатлантический альянс в случае необходимости готов перебросить дополнительные силы в Польшу, в том числе воздушного и морского базирования.