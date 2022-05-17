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Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС

Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его заместитель Мирча Джоанэ, следует из изменений, внесенных в программу его встреч.
Другие страны
17 мая 2022 г. 12:59
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его заместитель Мирча Джоанэ, следует из изменений, внесенных в программу его встреч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о причинах не сообщается.

Десятого мая стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома. Однако планировалось, что он примет участие в заседании ЕС во вторник после окончания карантина.

"Во вторник, 17 мая, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ примет участие во встрече Совета ЕС", - указывается в документе.

Ранее Столтенберг уже пропустил неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в минувшие выходные в Берлине. При этом он обратился к участникам по видеосвязи, а также дистанционно принимал участие в пресс-конференции.

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