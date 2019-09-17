​Генсек НАТО осудил нападения на саудовские нефтяные объекты

Союзники по НАТО внимательно отслеживают события в связи с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, организация призывает не допускать подобных инцидентов, угрожающих региональной безопасности.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я осуждаю нападения на гражданские нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Любое нарушение глобальных поставок энергоносителей явно вызывает озабоченность у всех союзников по НАТО", - заявил он во вторник.

Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.