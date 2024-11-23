Генсек НАТО обсудил с Трампом международную обстановку

Генсек НАТО Марк Рютте провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Генсек НАТО Марк Рютте провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

"Генсек НАТО Марк Рютте провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич (Флорида) в пятницу", - говорится в пресс-релизе альянса.

В нем отмечается, что Трамп и Рютте "обсудили широкий спектр глобальных проблем в сфере безопасности, с которыми сталкивается альянс".

Кроме того, Рютте и его делегация провели встречу с членом Палаты представителей США Майком Уолцем, которого Трамп решил назначить своим советником по нацбезопасности, а также с представителями команды избранного президента США, курирующими международную тематику.