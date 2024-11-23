О нас

Генсек НАТО обсудил с Трампом международную обстановку

Генсек НАТО обсудил с Трампом международную обстановку Генсек НАТО Марк Рютте провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 15:01
Генсек НАТО обсудил с Трампом международную обстановку

Генсек НАТО Марк Рютте провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Североатлантическом альянсе.

"Генсек НАТО Марк Рютте провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич (Флорида) в пятницу", - говорится в пресс-релизе альянса.

В нем отмечается, что Трамп и Рютте "обсудили широкий спектр глобальных проблем в сфере безопасности, с которыми сталкивается альянс".

Кроме того, Рютте и его делегация провели встречу с членом Палаты представителей США Майком Уолцем, которого Трамп решил назначить своим советником по нацбезопасности, а также с представителями команды избранного президента США, курирующими международную тематику.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Trump, NATO chief mull international situation
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi Trampla görüşüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi