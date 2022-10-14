Генсек НАТО обсудил с президентом Литвы подготовку к следующему саммиту альянса

Сегодня состоялся разговор между генсеком НАТО Йенс Столтенбергом и президентом Литвы Гитанас Науседой о подготовке проведения следующего саммита НАТО.

Состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Литвы Гитанасом Науседой о подготовке проведения следующего саммита Альянса.

Как передает Report, об этом генсек написал на своей странице в Twitter.

"Состоялся плодотворный разговор с президентом Литвы о подготовке к саммиту НАТО, который пройдет в следующем году в Вильнюсе", - говорится в публикации.

Также стороны обсудили важность предоставления поддержки Украине в войне с Россией и выразили обеспокоенность "по поводу соучастия Беларуси в этом незаконном конфликте".