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Генсек НАТО обсудил с президентом Литвы подготовку к следующему саммиту альянса

Генсек НАТО обсудил с президентом Литвы подготовку к следующему саммиту альянса Сегодня состоялся разговор между генсеком НАТО Йенс Столтенбергом и президентом Литвы Гитанас Науседой о подготовке проведения следующего саммита НАТО.
Другие страны
14 октября 2022 г. 18:15
Генсек НАТО обсудил с президентом Литвы подготовку к следующему саммиту альянса

Состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Литвы Гитанасом Науседой о подготовке проведения следующего саммита Альянса.

Как передает Report, об этом генсек написал на своей странице в Twitter.

"Состоялся плодотворный разговор с президентом Литвы о подготовке к саммиту НАТО, который пройдет в следующем году в Вильнюсе", - говорится в публикации.

Также стороны обсудили важность предоставления поддержки Украине в войне с Россией и выразили обеспокоенность "по поводу соучастия Беларуси в этом незаконном конфликте".

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Версия на английском языке NATO chief discusses preparations for next NATO summit with Lithuanian President

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