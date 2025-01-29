О нас

Генсек НАТО обсудил с новым главой Пентагона наращивание оборонных расходов

Генсек НАТО обсудил с новым главой Пентагона наращивание оборонных расходов Генсек НАТО Марк Рютте после телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом выразил готовность к сотрудничеству для увеличения расходов на оборону.
Другие страны
29 января 2025 г. 18:53
Генсек НАТО обсудил с новым главой Пентагона наращивание оборонных расходов

Генсек НАТО Марк Рютте после телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом выразил готовность к сотрудничеству для увеличения расходов на оборону.

Как передает Report, об этом генсек написал на своей странице в соцсети Х.

"Прекрасный первый разговор с Питом Хегсетом. Жду с нетерпением работы с вами, чтобы дальше наращивать расходы на оборону и объемы производства в сфере оборонной промышленности для укрепления альянса", - отметил генсек НАТО.

Напомним, что 25 января сенат США утвердил Пита Хегсета главой Министерства обороны США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi Pentaqonun yeni rəhbəri ilə müdafiə xərclərinin artırılmasını müzakirə edib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi