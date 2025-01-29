Генсек НАТО обсудил с новым главой Пентагона наращивание оборонных расходов

Генсек НАТО Марк Рютте после телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом выразил готовность к сотрудничеству для увеличения расходов на оборону.

Генсек НАТО Марк Рютте после телефонного разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом выразил готовность к сотрудничеству для увеличения расходов на оборону.

Как передает Report, об этом генсек написал на своей странице в соцсети Х.

"Прекрасный первый разговор с Питом Хегсетом. Жду с нетерпением работы с вами, чтобы дальше наращивать расходы на оборону и объемы производства в сфере оборонной промышленности для укрепления альянса", - отметил генсек НАТО.

Напомним, что 25 января сенат США утвердил Пита Хегсета главой Министерства обороны США.