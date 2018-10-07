Генсек НАТО объяснил причины бомбардировок Югославии

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде.

"В Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам <…> это было сделано для предотвращения дальнейших действий режима Милошевича", — цитирует Столтенберга телеканал RTS.

Генсек призвал сербский народ "смотреть в будущее", отметив, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.

Столтенберг также рассказал, что его мать и сестра какое-то время жили в Белграде.

"Помню, как ел свое первое мороженое в Калемегдане (парк у Белградской крепости. — Прим. ред.)", — поделился воспоминания он.