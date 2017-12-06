Генсек: НАТО не вмешивается в президентские выборы в России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ НАТО не вмешивается в президентские выборы в России и не комментирует решение президента РФ Владимира Путина об участии в выборах главы государства в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО считает, что наш двойственный подход к России - оборона, сдерживание и диалог - является верным подходом, он оказался эффективным. Мы продолжаем политический диалог с Россией. Но мы не вмешиваемся в российские президентские выборы, мне не нужно составлять мнение о президентских выборах в России", - сказал Столтенберг журналистам в ответ на просьбу прокомментировать участие В.Путина в выборах 2018 года.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.