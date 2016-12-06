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    Генсек НАТО не уверен, что ЕС сможет решить кипрский вопрос

    НАТО решительно поддерживает усилия ЕС по поиску решения кипрского конфликта

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг пока не готов сказать, приведут ли усилия Евросоюза по кипрскому урегулированию к решению проблемы, но они не мешают углублению сотрудничества ЕС и НАТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сам Й.Столтенберг журналистам.

    "Что касается кипрского конфликта, я решительно поддерживаю усилия ЕС по поиску решения (конфликта - ред.) между двумя сообществами на Кипре. Наблюдается прогресс, но пока слишком рано говорить, приведет ли это к успеху или нет", - заявил он.

    При этом генсек НАТО отметил, что решение кипрской проблемы "не является предварительным условием для продвижения по пути сотрудничества ЕС и НАТО".

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