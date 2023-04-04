Генсек НАТО: Не будем разворачивать войска в Финляндии без запроса с ее стороны

Генсек НАТО: Не будем разворачивать войска в Финляндии без запроса с ее стороны

НАТО не будет разворачивать никакие войска в Финляндии без запроса с ее стороны.

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НАТО не будет разворачивать никакие войска в Финляндии без запроса с ее стороны. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Это решение Финляндии. НАТО не будет принимать решение без согласия Финляндии. Во многих странах мы проводим учения, обеспечиваем размещение морских и воздушных сил, но не размещаем постоянные базы", - сказал он. Сегодня в Брюсселе проходит двухдневная встреча глав МИД стран НАТО, в рамках которой проведут церемонию вступления Финляндии в альянс. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Jens Stoltenberg says NATO troops will not enter Finland yet