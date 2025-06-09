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Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%

Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400% Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%.
Другие страны
9 июня 2025 г. 12:22
Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном его пресс-службой тексте, подготовленного для выступления на конференции в Chatham House в Лондоне.

"НАТО должна увеличить свои противовоздушные и противоракетные возможности на 400%", - заявит в своей речи Рютте.

Он также выступит с утверждением, что якобы существует некая военная угроза странам НАТО и что она "не исчезнет после завершения конфликта в Украине".

Ранее Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил об утверждении планов самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Он подтвердил, что "внес предложение" к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5% к 2030 году.

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