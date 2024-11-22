Генсек НАТО намерен встретиться с Трампом для обсуждения украинского конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте в ближайшее время может посетить США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения украинского вопроса.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
"Рютте посетит резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в скором времени, чтобы обсудить стратегию по переговорам для завершения конфликта в Украине", - пишет газета.
Основной идеей, которую генсек НАТО попытается донести, будет необходимость "справедливого и долгосрочного мира", который не будет поощрять действия РФ и предоставит гарантии безопасности для Украины.
Вместе с тем издание пишет, что во время недавней встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских лидеров "не сплетничать о Трампе", а вести с ним диалог, так как Европе необходимо, чтобы "Америка оставалась на нашей стороне".
Отметим, что в своей речи после одержания победы на выборах Трамп заявил о том, что намерен положить конец украинскому конфликту.