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Генсек НАТО намерен встретиться с Трампом для обсуждения украинского конфликта

Генсек НАТО намерен встретиться с Трампом для обсуждения украинского конфликта Генсек НАТО Марк Рютте в ближайшее время может посетить США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения украинского вопроса.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 12:00
Генсек НАТО намерен встретиться с Трампом для обсуждения украинского конфликта

Генсек НАТО Марк Рютте в ближайшее время может посетить США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения украинского вопроса.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Рютте посетит резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в скором времени, чтобы обсудить стратегию по переговорам для завершения конфликта в Украине", - пишет газета.

Основной идеей, которую генсек НАТО попытается донести, будет необходимость "справедливого и долгосрочного мира", который не будет поощрять действия РФ и предоставит гарантии безопасности для Украины.

Вместе с тем издание пишет, что во время недавней встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских лидеров "не сплетничать о Трампе", а вести с ним диалог, так как Европе необходимо, чтобы "Америка оставалась на нашей стороне".

Отметим, что в своей речи после одержания победы на выборах Трамп заявил о том, что намерен положить конец украинскому конфликту.

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