Генсек НАТО: "Мы не хотим войны с Россией"

События вокруг Запорожской АЭС показывают, что война должна быть быстро прекращена.

События вокруг Запорожской АЭС показывают, что война должна быть быстро прекращена.

Как передает Report со ссылкой на HaberGlobal, об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО нейтральна в войне в Украине. Мы не хотим вести войну с Россией”, - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что НАТО является оборонной организацией, но она также готова к войне.

Отметим, что сегодня в столице Бельгии Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел НАТО.