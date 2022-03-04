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Генсек НАТО: "Мы не хотим войны с Россией"

Генсек НАТО: "Мы не хотим войны с Россией" События вокруг Запорожской АЭС показывают, что война должна быть быстро прекращена.
Другие страны
4 марта 2022 г. 13:45
Генсек НАТО: Мы не хотим войны с Россией

События вокруг Запорожской АЭС показывают, что война должна быть быстро прекращена.

Как передает Report со ссылкой на HaberGlobal, об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО нейтральна в войне в Украине. Мы не хотим вести войну с Россией”, - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что НАТО является оборонной организацией, но она также готова к войне.

Отметим, что сегодня в столице Бельгии Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел НАТО.

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Версия на английском языке NATO doesn't want war with Russia, Stoltenberg says
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi: "Rusiya ilə müharibə istəmirik"

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