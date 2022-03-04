Генсек НАТО: "Мы не хотим войны с Россией"

События вокруг Запорожской АЭС показывают, что война должна быть быстро прекращена.
Как передает Report со ссылкой на HaberGlobal, об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО нейтральна в войне в Украине. Мы не хотим вести войну с Россией”, - сказал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что НАТО является оборонной организацией, но она также готова к войне.
Отметим, что сегодня в столице Бельгии Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел НАТО.