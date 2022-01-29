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Генсек НАТО: Мы готовы предоставить помощь Украине

Генсек НАТО: Мы готовы предоставить помощь Украине НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации заставит РФ "заплатить высокую цену".
Другие страны
29 января 2022 г. 14:16
Генсек НАТО: Мы готовы предоставить помощь Украине
Йенс Столтенберг

НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации заставит РФ "заплатить высокую цену".

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы готовы приступить к диалогу с Россией. Никто не заинтересован в вооруженном конфликте. В случае политического решения выиграем мы все", - отметил он в интервью, которое в субботу опубликовала туринская газета La Stampa.

Но одновременно генсек НАТО указал, что члены альянса "готовы к худшему".

"Если целью России является иметь меньше НАТО у своих границ, то она достигнет обратного. В случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил", - подчеркнул Столтенберг.

Он выразил уверенность, что все страны-участницы Североатлантического альянса будут едины в своих действиях в отношении России. "Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо", - отметил он.

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