Генсек НАТО: Мы должны сделать все возможное для увеличения военной помощи Украине

Страны НАТО должны сделать все возможное, чтобы увеличить объем оказываемой Украине военной помощи.

Страны НАТО должны сделать все возможное, чтобы увеличить объем оказываемой Украине военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Он отметил, что одним из главных вопросов, требующих внимания сегодня, является ситуация в Украине.

"Есть два важных вопроса, которые мы обсудим сегодня и завтра, один из них касается Украины. Мы знаем, что ситуация на поле боя тяжелая, и мы должны сделать все возможное для оказания большей военной помощи Украине. Я хочу поблагодарить США, а также Швецию, Великобританию, Эстонию, Норвегию и Германию за объявление о направлении дополнительной военной помощи Украине за последние несколько дней. Это был очень важный шаг, особенно с наступлением зимы и учитывая известную ситуацию с энергетической инфраструктурой Украины", - заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что в рамках визита Энтони Блинкена завтра будут обсуждаться "растущая агрессия России против союзников НАТО и пути борьбы с ней".

"Спасибо, что были здесь последние четыре года. Но вы нужны нам каждый день до 20 января следующего года, и мы знаем, что можем на вас рассчитывать", - сказал Рютте.

Отметим, что 20 января 2025 года состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа и будет сформировано новое правительство.