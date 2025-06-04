Генсек НАТО: Мировое сообщество должно приветствовать усилия Трампа по установлению мира в Украине

Весь мир должен приветствовать усилия президента США Дональда Трампа по установлению прочного мира в Украине.

Весь мир должен приветствовать усилия президента США Дональда Трампа по установлению прочного мира в Украине.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции сегодня.

"Действительно должны приветствовать тот факт, что президент Трамп вывел из тупика процесс прямых переговоров между США и Россией, поскольку до января этого года они не велись. Думаю, что было важно, чтобы Трамп сделал это (ред. завершил конфликт в Украине)", - сказал Рютте.

При этом он указал на то, что это нелегкая задача.

"Мы должны убедиться, что приведем Украину к прочному миру. Это именно то, чего хотят США и все союзники, и, конечно же, сама Украина", - сказал Рютте.

Он указал на необходимость того, чтобы Россия "больше никогда, ни при каких обстоятельствах", не пыталась повторить подобное, что потребует встречи мирового сообщества с президентом РФ Владимиром Путиным или "по крайней мере, с его командой для проведения переговоров".

"И именно США берут на себя ведущую роль в этом, и я действительно рад, что они это делают", - сказал он.