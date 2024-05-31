Генсек НАТО: Лондон никогда не ограничивал возможности ударов ракетами Storm Shadow

Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow.

Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений, - сообщил он. - Ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение [своего оружия] против законных военных целей на территории России при условии, что это делается ответственно и с соблюдением международных норм".

Отвечая на вопрос о попытках нанести удары по российским стратегическим радарам, генсек НАТО сказал, что это должно осуществляться "в ответственной манере".