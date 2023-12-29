О нас

Генсек НАТО и президент Польши обсудили инцидент с ракетой

Генсек НАТО и президент Польши обсудили инцидент с ракетой Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили инцидент с ракетой, нарушившей польское воздушное пространство.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 20:33
Генсек НАТО и президент Польши обсудили инцидент с ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили инцидент с ракетой, нарушившей польское воздушное пространство.

Как передает Report, об этом Столтенберг написал в соцсети X.

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.

Позже польские военные заявили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши примерно на 40 километров, потом повернуло в сторону Украины.

«Обсудил инцидент с ракетой в Польше с президентом Анджеем Дудой. НАТО выражает солидарность с нашим уважаемым союзником, отслеживает ситуацию, и мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность», - написал Столтенберг.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что, по данным польских систем радиолокационного контроля, ракета принадлежит России.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке NATO chief, Poland president discuss missile incident

Самое важное

Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi