Генсек НАТО и президент Польши обсудили инцидент с ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили инцидент с ракетой, нарушившей польское воздушное пространство.

Как передает Report, об этом Столтенберг написал в соцсети X.

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.

Позже польские военные заявили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши примерно на 40 километров, потом повернуло в сторону Украины.

«Обсудил инцидент с ракетой в Польше с президентом Анджеем Дудой. НАТО выражает солидарность с нашим уважаемым союзником, отслеживает ситуацию, и мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность», - написал Столтенберг.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что, по данным польских систем радиолокационного контроля, ракета принадлежит России.