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Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины

Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины В Брюсселе, в стенах Европейской комиссии, европейские чиновники продолжили обсуждение дальнейшей помощи Украине.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 06:50
Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины

В Брюсселе, в стенах Европейской комиссии, европейские чиновники продолжили обсуждение дальнейшей помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Приятно снова встретиться с президентом фон дер Ляен. Мы обсудили агрессию России против Украины", - заявил генсек НАТО.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила со Столтенбергом усиление поддержки Украины.

Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество НАТО-ЕС "способствует безопасности и стабильности".

"Поэтому мы считаем, что пора согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - добавил Столтенберг.

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